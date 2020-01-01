CryptoTycoon (CTT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CryptoTycoon (CTT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CryptoTycoon (CTT) CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cryptotycoon.finance/ Αγοράστε CTT τώρα!

CryptoTycoon (CTT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CryptoTycoon (CTT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 664.03 $ 664.03 $ 664.03 Συνολική προμήθεια: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00846083 $ 0.00846083 $ 0.00846083 Μάθετε περισσότερα για την τιμή CryptoTycoon (CTT)

Tokenomics CryptoTycoon (CTT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CryptoTycoon (CTT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CTT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CTT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CTT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CTT token!

Πρόβλεψη Τιμής CTT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CTT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CTT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CTT Token τώρα!

