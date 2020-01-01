CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CryptoCart V2 (CCV2), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cryptocart.cc/ Αγοράστε CCV2 τώρα!

CryptoCart V2 (CCV2) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CryptoCart V2 (CCV2), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Συνολική προμήθεια: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 930.36K $ 930.36K $ 930.36K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 27.07 $ 27.07 $ 27.07 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02534635 $ 0.02534635 $ 0.02534635 Τρέχουσα τιμή: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Μάθετε περισσότερα για την τιμή CryptoCart V2 (CCV2)

Tokenomics CryptoCart V2 (CCV2): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CryptoCart V2 (CCV2) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CCV2 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CCV2 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CCV2, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CCV2 token!

Πρόβλεψη Τιμής CCV2 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CCV2;

