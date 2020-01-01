Crypto Unicorns (CU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Crypto Unicorns (CU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Crypto Unicorns (CU) Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.

Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!

Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.

Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.

Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).

Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!

Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.

Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.

Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.

Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. Επίσημη ιστοσελίδα: https://laguna.games/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 Αγοράστε CU τώρα!

Crypto Unicorns (CU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Crypto Unicorns (CU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 191.96K $ 191.96K $ 191.96K Συνολική προμήθεια: $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 376.66K $ 376.66K $ 376.66K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00405745 $ 0.00405745 $ 0.00405745 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Crypto Unicorns (CU)

Tokenomics Crypto Unicorns (CU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Crypto Unicorns (CU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CU token!

Πρόβλεψη Τιμής CU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CU Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!