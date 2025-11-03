Crypto Twitter (CT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003043 $ 0.00003043 $ 0.00003043 Κατώτ. 24H $ 0.00003108 $ 0.00003108 $ 0.00003108 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003043$ 0.00003043 $ 0.00003043 Υψηλ. 24H $ 0.00003108$ 0.00003108 $ 0.00003108 Υψηλή συνέχεια $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000207$ 0.0000207 $ 0.0000207 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.58%

Crypto Twitter (CT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003092. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003043 και ενός υψηλού $ 0.00003108, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CT είναι $ 0.002489, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000207.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crypto Twitter (CT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Προμήθεια Κυκλοφορίας 913.19M 913.19M 913.19M Συνολικός Όγκος 913,187,781.658642 913,187,781.658642 913,187,781.658642

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crypto Twitter είναι $ 28.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CT είναι 913.19M, με συνολική προσφορά 913187781.658642. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.23K