Crypto Rug Muncher (CRM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00022696 Υψηλ. 24H $ 0.00027225 Υψηλή συνέχεια $ 0.00054544 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0001856 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +8.89% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +13.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.35%

Crypto Rug Muncher (CRM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00026262. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00022696 και ενός υψηλού $ 0.00027225, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRM είναι $ 0.00054544, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0001856.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRM έχει αλλάξει κατά +8.89% την τελευταία ώρα, +13.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crypto Rug Muncher (CRM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 262.60K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 262.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.92M Συνολικός Όγκος 999,917,635.6564984

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crypto Rug Muncher είναι $ 262.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRM είναι 999.92M, με συνολική προσφορά 999917635.6564984. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 262.60K