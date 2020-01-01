Crypto Royale (ROY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Crypto Royale (ROY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Crypto Royale (ROY) Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game's HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be 'the last person standing'. Represented by moons, a player's 'character' can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player's strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents' strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player's skill set. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cryptoroyale.one

Crypto Royale (ROY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Crypto Royale (ROY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 105.25K $ 105.25K $ 105.25K Συνολική προμήθεια: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 120.78M $ 120.78M $ 120.78M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 148.15K $ 148.15K $ 148.15K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.215587 $ 0.215587 $ 0.215587 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00087144 $ 0.00087144 $ 0.00087144

Tokenomics Crypto Royale (ROY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Crypto Royale (ROY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ROY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ROY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

