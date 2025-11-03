crypto is a joke (JOKECOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00020826$ 0.00020826 $ 0.00020826 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.22%

crypto is a joke (JOKECOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000919. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOKECOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOKECOIN είναι $ 0.00020826, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000896.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOKECOIN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

crypto is a joke (JOKECOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.52M 998.52M 998.52M Συνολικός Όγκος 998,524,602.329733 998,524,602.329733 998,524,602.329733

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του crypto is a joke είναι $ 9.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOKECOIN είναι 998.52M, με συνολική προσφορά 998524602.329733. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.18K