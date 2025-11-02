CrypstocksAI (MVP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00059172 $ 0.00059172 $ 0.00059172 Κατώτ. 24H $ 0.00072174 $ 0.00072174 $ 0.00072174 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00059172$ 0.00059172 $ 0.00059172 Υψηλ. 24H $ 0.00072174$ 0.00072174 $ 0.00072174 Υψηλή συνέχεια $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00052286$ 0.00052286 $ 0.00052286 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -22.86%

CrypstocksAI (MVP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00068022. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MVP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00059172 και ενός υψηλού $ 0.00072174, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MVP είναι $ 0.02268711, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00052286.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MVP έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, -0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CrypstocksAI (MVP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 680.62K$ 680.62K $ 680.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 680.62K$ 680.62K $ 680.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CrypstocksAI είναι $ 680.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MVP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 680.62K