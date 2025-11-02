Crumbcat (CRUMB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00044182 $ 0.00044182 $ 0.00044182 Κατώτ. 24H $ 0.00055227 $ 0.00055227 $ 0.00055227 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00044182$ 0.00044182 $ 0.00044182 Υψηλ. 24H $ 0.00055227$ 0.00055227 $ 0.00055227 Υψηλή συνέχεια $ 0.00263437$ 0.00263437 $ 0.00263437 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00013936$ 0.00013936 $ 0.00013936 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -5.63% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.51%

Crumbcat (CRUMB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0004845. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRUMB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00044182 και ενός υψηλού $ 0.00055227, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRUMB είναι $ 0.00263437, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00013936.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRUMB έχει αλλάξει κατά -5.63% την τελευταία ώρα, -10.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 483.57K$ 483.57K $ 483.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 483.57K$ 483.57K $ 483.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.51M 999.51M 999.51M Συνολικός Όγκος 999,507,726.072099 999,507,726.072099 999,507,726.072099

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crumbcat είναι $ 483.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRUMB είναι 999.51M, με συνολική προσφορά 999507726.072099. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 483.57K