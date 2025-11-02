ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Crumbcat είναι 0.0004845 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRUMB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRUMB εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CRUMB

Πληροφορίες Τιμής CRUMB

Τι είναι το CRUMB

Επίσημος Ιστότοπος CRUMB

Tokenomics CRUMB

Προβλέψεις Τιμών CRUMB

Crumbcat Λογότ.

Crumbcat Τιμή (CRUMB)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CRUMB σε USD

$0.0004847
-10.80%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Crumbcat (CRUMB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:07:20 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00044182
Κατώτ. 24H
$ 0.00055227
Υψηλ. 24H

$ 0.00044182
$ 0.00055227
$ 0.00263437
$ 0.00013936
-5.63%

-10.88%

-26.51%

-26.51%

Crumbcat (CRUMB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0004845. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRUMB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00044182 και ενός υψηλού $ 0.00055227, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRUMB είναι $ 0.00263437, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00013936.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRUMB έχει αλλάξει κατά -5.63% την τελευταία ώρα, -10.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crumbcat (CRUMB) Πληροφορίες αγοράς

$ 483.57K
--
$ 483.57K
999.51M
999,507,726.072099
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crumbcat είναι $ 483.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRUMB είναι 999.51M, με συνολική προσφορά 999507726.072099. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 483.57K

Crumbcat (CRUMB) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Crumbcat σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crumbcat σε USD ήταν $ +0.0005019084.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crumbcat σε USD ήταν $ -0.0001802808.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crumbcat σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-10.88%
30 ημέρες$ +0.0005019084+103.59%
60 Ημέρες$ -0.0001802808-37.20%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Crumbcat (CRUMB) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Crumbcat Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Crumbcat (CRUMB) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Crumbcat (CRUMB) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Crumbcat.

Ελέγξτε την Crumbcat πρόβλεψη τιμής τώρα!

CRUMB σε Τοπικά Νομίσματα

Crumbcat (CRUMB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Crumbcat (CRUMB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRUMB token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Crumbcat (CRUMB)

Πόσο αξίζει το Crumbcat (CRUMB) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRUMB στο USD είναι 0.0004845 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRUMB σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRUMB σε USD είναι $ 0.0004845. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Crumbcat;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRUMB είναι $ 483.57K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRUMB;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRUMB είναι 999.51M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRUMB;
Το CRUMB πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00263437 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRUMB;
Το CRUMB είχε τιμή ATL ύψους 0.00013936 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRUMB;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRUMB είναι -- USD.
Θα ανέβει το CRUMB υψηλότερα φέτος;
Το CRUMB μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRUMB πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Crumbcat (CRUMB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

