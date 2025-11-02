CrowdStrike xStock (CRWDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 541.45 $ 541.45 $ 541.45 Κατώτ. 24H $ 543.62 $ 543.62 $ 543.62 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 541.45$ 541.45 $ 541.45 Υψηλ. 24H $ 543.62$ 543.62 $ 543.62 Υψηλή συνέχεια $ 555.0$ 555.0 $ 555.0 Χαμηλότερη τιμή $ 403.98$ 403.98 $ 403.98 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.33%

CrowdStrike xStock (CRWDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $541.85. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRWDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 541.45 και ενός υψηλού $ 543.62, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRWDX είναι $ 555.0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 403.98.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRWDX έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CrowdStrike xStock (CRWDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 240.31K$ 240.31K $ 240.31K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M Προμήθεια Κυκλοφορίας 443.50 443.50 443.50 Συνολικός Όγκος 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CrowdStrike xStock είναι $ 240.31K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRWDX είναι 443.50, με συνολική προσφορά 21120.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.44M