Crome (CROME) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00927231 Υψηλ. 24H $ 0.00942214 Υψηλή συνέχεια $ 0.322876 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00907856 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.11%

Crome (CROME) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00929684. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CROME μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00927231 και ενός υψηλού $ 0.00942214, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CROME είναι $ 0.322876, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00907856.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CROME έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -0.82% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crome (CROME) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.28K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00M Συνολικός Όγκος 1,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crome είναι $ 9.28K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CROME είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.28K