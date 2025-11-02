Crocodile Finance (CROC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 12.95 $ 12.95 $ 12.95 Κατώτ. 24H $ 13.25 $ 13.25 $ 13.25 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 12.95$ 12.95 $ 12.95 Υψηλ. 24H $ 13.25$ 13.25 $ 13.25 Υψηλή συνέχεια $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Χαμηλότερη τιμή $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.50%

Crocodile Finance (CROC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $13.08. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CROC μεταξύ ενός χαμηλού $ 12.95 και ενός υψηλού $ 13.25, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CROC είναι $ 29.85, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 9.96.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CROC έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, +0.07% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crocodile Finance (CROC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Προμήθεια Κυκλοφορίας 173.93K 173.93K 173.93K Συνολικός Όγκος 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crocodile Finance είναι $ 2.27M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CROC είναι 173.93K, με συνολική προσφορά 173927.1726143236. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.27M