CreatorDAO (CREATOR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00466337 $ 0.00466337 $ 0.00466337 Κατώτ. 24H $ 0.00518777 $ 0.00518777 $ 0.00518777 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00466337$ 0.00466337 $ 0.00466337 Υψηλ. 24H $ 0.00518777$ 0.00518777 $ 0.00518777 Υψηλή συνέχεια $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.07%

CreatorDAO (CREATOR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00477854. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CREATOR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00466337 και ενός υψηλού $ 0.00518777, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CREATOR είναι $ 0.02225446, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00269697.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CREATOR έχει αλλάξει κατά -0.36% την τελευταία ώρα, -5.78% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CreatorDAO (CREATOR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Προμήθεια Κυκλοφορίας 238.80M 238.80M 238.80M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CreatorDAO είναι $ 1.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CREATOR είναι 238.80M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.78M