Crazzers AI (CRAZZERS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00016645 $ 0.00016645 $ 0.00016645 Κατώτ. 24H $ 0.00019487 $ 0.00019487 $ 0.00019487 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00016645$ 0.00016645 $ 0.00016645 Υψηλ. 24H $ 0.00019487$ 0.00019487 $ 0.00019487 Υψηλή συνέχεια $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.80% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +19.62%

Crazzers AI (CRAZZERS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00016829. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRAZZERS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00016645 και ενός υψηλού $ 0.00019487, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRAZZERS είναι $ 0.0005108, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005884.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRAZZERS έχει αλλάξει κατά -1.80% την τελευταία ώρα, -6.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crazzers AI (CRAZZERS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 66.43K$ 66.43K $ 66.43K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 168.50K$ 168.50K $ 168.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 394.26M 394.26M 394.26M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crazzers AI είναι $ 66.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRAZZERS είναι 394.26M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 168.50K