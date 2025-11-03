ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτο
Η σημερινή ζωντανή τιμή Crazzers AI είναι 0.00016829 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRAZZERS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRAZZERS εύκολα στη MEXC τώρα.

Crazzers AI Τιμή (CRAZZERS)

$0.00016719
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:20:36 (UTC+8)

Crazzers AI (CRAZZERS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00016645
$ 0.00019487
$ 0.00016645
$ 0.00019487
$ 0.0005108
$ 0.00005884
Crazzers AI (CRAZZERS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00016829. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRAZZERS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00016645 και ενός υψηλού $ 0.00019487, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRAZZERS είναι $ 0.0005108, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005884.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRAZZERS έχει αλλάξει κατά -1.80% την τελευταία ώρα, -6.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +19.62% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Crazzers AI (CRAZZERS) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Crazzers AI είναι $ 66.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRAZZERS είναι 394.26M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 168.50K

Crazzers AI (CRAZZERS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Crazzers AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crazzers AI σε USD ήταν $ +0.0000201835.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crazzers AI σε USD ήταν $ +0.0001127329.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Crazzers AI σε USD ήταν $ +0.00007431573341061945.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-6.90%
30 ημέρες$ +0.0000201835+11.99%
60 Ημέρες$ +0.0001127329+66.99%
90 Ημέρες$ +0.00007431573341061945+79.08%

Τι είναι Crazzers AI (CRAZZERS)

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Crazzers AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Crazzers AI (CRAZZERS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Crazzers AI (CRAZZERS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Crazzers AI.

Ελέγξτε την Crazzers AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Crazzers AI (CRAZZERS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Crazzers AI (CRAZZERS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRAZZERS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Crazzers AI (CRAZZERS)

Πόσο αξίζει το Crazzers AI (CRAZZERS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRAZZERS στο USD είναι 0.00016829 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRAZZERS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRAZZERS σε USD είναι $ 0.00016829. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Crazzers AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRAZZERS είναι $ 66.43K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRAZZERS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRAZZERS είναι 394.26M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRAZZERS;
Το CRAZZERS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0005108 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRAZZERS;
Το CRAZZERS είχε τιμή ATL ύψους 0.00005884 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRAZZERS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRAZZERS είναι -- USD.
Θα ανέβει το CRAZZERS υψηλότερα φέτος;
Το CRAZZERS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRAZZERS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Crazzers AI (CRAZZERS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

