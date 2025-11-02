CRAWJU (CRAWJU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00438897 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.31%

CRAWJU (CRAWJU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRAWJU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRAWJU είναι $ 0.00438897, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRAWJU έχει αλλάξει κατά -0.53% την τελευταία ώρα, -5.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CRAWJU (CRAWJU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 773.49K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 773.49K Προμήθεια Κυκλοφορίας 994.11M Συνολικός Όγκος 994,109,792.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CRAWJU είναι $ 773.49K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRAWJU είναι 994.11M, με συνολική προσφορά 994109792.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 773.49K