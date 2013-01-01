CraftCoin (CRC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CraftCoin (CRC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CraftCoin (CRC) CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024. Επίσημη ιστοσελίδα: https://craftcoin.info/ Αγοράστε CRC τώρα!

CraftCoin (CRC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CraftCoin (CRC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K Συνολική προμήθεια: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 33.42K $ 33.42K $ 33.42K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01564181 $ 0.01564181 $ 0.01564181 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03800992 $ 0.03800992 $ 0.03800992 Μάθετε περισσότερα για την τιμή CraftCoin (CRC)

Tokenomics CraftCoin (CRC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CraftCoin (CRC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CRC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CRC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CRC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CRC token!

