cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το cr0w by Virtuals (CROW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες cr0w by Virtuals (CROW) cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Αγοράστε CROW τώρα!

cr0w by Virtuals (CROW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για cr0w by Virtuals (CROW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγορά, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 47.00K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 967.47M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 48.58K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02626172 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00003814 Τρέχουσα τιμή: $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή cr0w by Virtuals (CROW)

Tokenomics cr0w by Virtuals (CROW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του cr0w by Virtuals (CROW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CROW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CROW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CROW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CROW token!

Πρόβλεψη Τιμής CROW Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CROW; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CROW συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CROW Token τώρα!

