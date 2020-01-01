Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cosmic FOMO (COSMIC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cosmic FOMO (COSMIC) In Cosmic FOMO, you control pilots you send on a space journey by filling their backpacks with assets. Enjoying a beautiful and unique game design, players assemble a virtual portfolio by making predictions about the growth of cryptocurrency quotes, which are streamed in real-time from Binance. Those players whose predictions turn out to be correct win the race. It is worth noting that no matter what the outcome of your race is, it is impossible to go negative — the base yield will still accrue, which is one of the main advantages of Cosmic FOMO. Cosmic FOMO employs an in-game token, COSMIC (BEP-20), which allows upgrading pilot stats and developing your personal NFT-avatar. Cosmic FOMO is a signature MarsDAO ecosystem creation — a group of companies which has already presented more than 20 successful Web3 products to the market. One of MarsDAO's main goals is to facilitate interaction with the fast-growing cryptocurrency market and understand Web3 technology and development. Cosmic FOMO aims to do just that — it's a great way to understand digital assets, including NFT and Web3 in general, learning the new realities of the world in an easy-to-play way without spending a fortune or risking your real assets. Cosmic FOMO currently has over 2,000 unique users, while the app's social media accounts have over 25,000 loyal followers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cosmicfomo.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.cosmicfomo.com/ Αγοράστε COSMIC τώρα!

Cosmic FOMO (COSMIC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cosmic FOMO (COSMIC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.73K $ 1.73K $ 1.73K Συνολική προμήθεια: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 158.76K $ 158.76K $ 158.76K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.52K $ 21.52K $ 21.52K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.21 $ 4.21 $ 4.21 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01082237 $ 0.01082237 $ 0.01082237 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01086724 $ 0.01086724 $ 0.01086724 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cosmic FOMO (COSMIC)

Tokenomics Cosmic FOMO (COSMIC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cosmic FOMO (COSMIC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός COSMIC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα COSMIC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του COSMIC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του COSMIC token!

Πρόβλεψη Τιμής COSMIC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το COSMIC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του COSMIC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του COSMIC Token τώρα!

