CoreStarter (CSTR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CoreStarter (CSTR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CoreStarter (CSTR) CoreStarter is a cross-chain fundraising platform built on Solana with an NFT marketplace and high yield staking. Vision of CoreStarter is to support small investors and create true decentralization. CoreStarter intends to redefine the crowdfunding infrastructure by giving power to small investors. The narrative has always been empowering high yield investors and rewarding them hugely. This is common amongst a significant number of launchpads in the blockchain industry. It is not right, and these small investors are always at the disadvantage.CoreStarter has changed this by creating a model that rewards smaller investors a higher APY. This model is called the reverse algorithm. No more will investors with large holdings be given the highest APY. Long-term stakers alongside low token holders are rewarded for their loyalty. Low token holders have higher rewards to create a level playing ground for all investors. Επίσημη ιστοσελίδα: https://corestarter.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1GX2wn3waDvH6KKoFMBiqn39lfyYW7MrP/view Αγοράστε CSTR τώρα!

CoreStarter (CSTR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CoreStarter (CSTR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2,87K $ 2,87K $ 2,87K Συνολική προμήθεια: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 45,40M $ 45,40M $ 45,40M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6,33K $ 6,33K $ 6,33K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0,761481 $ 0,761481 $ 0,761481 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή CoreStarter (CSTR)

Tokenomics CoreStarter (CSTR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CoreStarter (CSTR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CSTR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CSTR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CSTR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CSTR token!

Πρόβλεψη Τιμής CSTR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CSTR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CSTR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CSTR Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!