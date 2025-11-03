Conspiracy Guy (CGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00002697 $ 0.00002697 $ 0.00002697 Κατώτ. 24H $ 0.00002794 $ 0.00002794 $ 0.00002794 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00002697$ 0.00002697 $ 0.00002697 Υψηλ. 24H $ 0.00002794$ 0.00002794 $ 0.00002794 Υψηλή συνέχεια $ 0.00017146$ 0.00017146 $ 0.00017146 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001804$ 0.00001804 $ 0.00001804 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +35.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +35.14%

Conspiracy Guy (CGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002758. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00002697 και ενός υψηλού $ 0.00002794, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CGUY είναι $ 0.00017146, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001804.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CGUY έχει αλλάξει κατά -0.15% την τελευταία ώρα, +2.27% τις τελευταίες 24 ώρες και +35.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Conspiracy Guy (CGUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Conspiracy Guy είναι $ 27.58K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CGUY είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.58K