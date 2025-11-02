Concentric Industries (CONCENTRIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00442362$ 0.00442362 $ 0.00442362 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +3.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -33.03%

Concentric Industries (CONCENTRIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CONCENTRIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CONCENTRIC είναι $ 0.00442362, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CONCENTRIC έχει αλλάξει κατά +3.11% την τελευταία ώρα, +3.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -33.03% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 558.94K$ 558.94K $ 558.94K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 641.08K$ 641.08K $ 641.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 871.82M 871.82M 871.82M Συνολικός Όγκος 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Concentric Industries είναι $ 558.94K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CONCENTRIC είναι 871.82M, με συνολική προσφορά 999946936.5288035. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 641.08K