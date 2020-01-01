Conceal (CCX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Conceal (CCX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Conceal (CCX) Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value. Επίσημη ιστοσελίδα: https://conceal.network/ Αγοράστε CCX τώρα!

Conceal (CCX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Conceal (CCX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 215.64K $ 215.64K $ 215.64K Συνολική προμήθεια: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 20.58M $ 20.58M $ 20.58M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00403452 $ 0.00403452 $ 0.00403452 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0104859 $ 0.0104859 $ 0.0104859 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Conceal (CCX)

Tokenomics Conceal (CCX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Conceal (CCX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CCX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CCX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CCX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CCX token!

Πρόβλεψη Τιμής CCX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CCX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CCX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CCX Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!