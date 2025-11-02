Compliant Naira (CNGN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.98% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.79%

Compliant Naira (CNGN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CNGN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CNGN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CNGN έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +0.98% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Compliant Naira (CNGN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 453.93K$ 453.93K $ 453.93K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 453.93K$ 453.93K $ 453.93K Προμήθεια Κυκλοφορίας 653.20M 653.20M 653.20M Συνολικός Όγκος 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Compliant Naira είναι $ 453.93K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CNGN είναι 653.20M, με συνολική προσφορά 653203572.9949999. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 453.93K