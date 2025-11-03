COMFY (DCP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000963 Κατώτ. 24H $ 0.00000975 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000963 Υψηλ. 24H $ 0.00000975 Υψηλή συνέχεια $ 0.0000985 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000729 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.48% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -40.02%

COMFY (DCP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000097. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DCP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000963 και ενός υψηλού $ 0.00000975, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DCP είναι $ 0.0000985, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000729.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DCP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.48% τις τελευταίες 24 ώρες και -40.02% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

COMFY (DCP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.70K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.70K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του COMFY είναι $ 9.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DCP είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.70K