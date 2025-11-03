Comet Portfolio (COMET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00289967$ 0.00289967 $ 0.00289967 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.14%

Comet Portfolio (COMET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COMET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COMET είναι $ 0.00289967, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COMET έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +1.35% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Comet Portfolio (COMET) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 79.27K$ 79.27K $ 79.27K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.77M 999.77M 999.77M Συνολικός Όγκος 999,770,591.8633856 999,770,591.8633856 999,770,591.8633856

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Comet Portfolio είναι $ 79.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COMET είναι 999.77M, με συνολική προσφορά 999770591.8633856. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 79.27K