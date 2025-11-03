ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Comet Portfolio είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COMET σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COMET εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το COMET

Πληροφορίες Τιμής COMET

Τι είναι το COMET

Επίσημος Ιστότοπος COMET

Tokenomics COMET

Προβλέψεις Τιμών COMET

Comet Portfolio Λογότ.

Comet Portfolio Τιμή (COMET)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 COMET σε USD

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Comet Portfolio (COMET) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:19:13 (UTC+8)

Comet Portfolio (COMET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+1.35%

+6.14%

+6.14%

Comet Portfolio (COMET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COMET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COMET είναι $ 0.00289967, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COMET έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, +1.35% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Comet Portfolio (COMET) Πληροφορίες αγοράς

$ 79.27K
$ 79.27K$ 79.27K

--
----

$ 79.27K
$ 79.27K$ 79.27K

999.77M
999.77M 999.77M

999,770,591.8633856
999,770,591.8633856 999,770,591.8633856

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Comet Portfolio είναι $ 79.27K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COMET είναι 999.77M, με συνολική προσφορά 999770591.8633856. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 79.27K

Comet Portfolio (COMET) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Comet Portfolio σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Comet Portfolio σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Comet Portfolio σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Comet Portfolio σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+1.35%
30 ημέρες$ 0+73.83%
60 Ημέρες$ 0+49.68%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Comet Portfolio (COMET)

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

Comet Portfolio (COMET) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Comet Portfolio Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Comet Portfolio (COMET) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Comet Portfolio (COMET) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Comet Portfolio.

Ελέγξτε την Comet Portfolio πρόβλεψη τιμής τώρα!

COMET σε Τοπικά Νομίσματα

Comet Portfolio (COMET) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Comet Portfolio (COMET) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COMET token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Comet Portfolio (COMET)

Πόσο αξίζει το Comet Portfolio (COMET) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COMET στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COMET σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COMET σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Comet Portfolio;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COMET είναι $ 79.27K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COMET;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COMET είναι 999.77M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COMET;
Το COMET πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00289967 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COMET;
Το COMET είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COMET;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COMET είναι -- USD.
Θα ανέβει το COMET υψηλότερα φέτος;
Το COMET μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COMET πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Comet Portfolio (COMET) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.