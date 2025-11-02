Comcast xStock (CMCSAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 27.69 $ 27.69 $ 27.69 Κατώτ. 24H $ 27.82 $ 27.82 $ 27.82 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 27.69$ 27.69 $ 27.69 Υψηλ. 24H $ 27.82$ 27.82 $ 27.82 Υψηλή συνέχεια $ 34.79$ 34.79 $ 34.79 Χαμηλότερη τιμή $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.43%

Comcast xStock (CMCSAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $27.7. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CMCSAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 27.69 και ενός υψηλού $ 27.82, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CMCSAX είναι $ 34.79, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 25.94.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CMCSAX έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Comcast xStock (CMCSAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 187.30K$ 187.30K $ 187.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 985.08K$ 985.08K $ 985.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.76K 6.76K 6.76K Συνολικός Όγκος 35,546.76455512 35,546.76455512 35,546.76455512

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Comcast xStock είναι $ 187.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CMCSAX είναι 6.76K, με συνολική προσφορά 35546.76455512. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 985.08K