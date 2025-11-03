COMBO (COMBO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 5.44$ 5.44 $ 5.44 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00016005$ 0.00016005 $ 0.00016005 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -96.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -96.28%

COMBO (COMBO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00016091. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COMBO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COMBO είναι $ 5.44, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00016005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COMBO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -96.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

COMBO (COMBO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.09K$ 16.09K $ 16.09K Προμήθεια Κυκλοφορίας 82.38M 82.38M 82.38M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του COMBO είναι $ 13.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COMBO είναι 82.38M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.09K