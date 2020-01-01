Cola Token (COLA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cola Token (COLA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cola Token (COLA) Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent Επίσημη ιστοσελίδα: https://colafactory.com/ Αγοράστε COLA τώρα!

Cola Token (COLA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cola Token (COLA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 650.00K $ 650.00K $ 650.00K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.31K $ 1.31K $ 1.31K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00215718 $ 0.00215718 $ 0.00215718 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00177254 $ 0.00177254 $ 0.00177254 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00201081 $ 0.00201081 $ 0.00201081 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cola Token (COLA)

Tokenomics Cola Token (COLA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cola Token (COLA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός COLA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα COLA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του COLA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του COLA token!

