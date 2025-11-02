CoinbarPay (CBPAY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00137281$ 0.00137281 $ 0.00137281 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.84% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.84%

CoinbarPay (CBPAY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CBPAY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CBPAY είναι $ 0.00137281, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CBPAY έχει αλλάξει κατά -0.21% την τελευταία ώρα, +0.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.84% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CoinbarPay (CBPAY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 479.30K$ 479.30K $ 479.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.68B 3.68B 3.68B Συνολικός Όγκος 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CoinbarPay είναι $ 479.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CBPAY είναι 3.68B, με συνολική προσφορά 40000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.21M