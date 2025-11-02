Cofinex (CNX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.253611 $ 0.253611 $ 0.253611 Κατώτ. 24H $ 0.34911 $ 0.34911 $ 0.34911 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.253611$ 0.253611 $ 0.253611 Υψηλ. 24H $ 0.34911$ 0.34911 $ 0.34911 Υψηλή συνέχεια $ 0.500327$ 0.500327 $ 0.500327 Χαμηλότερη τιμή $ 0.04504196$ 0.04504196 $ 0.04504196 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +20.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +71.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +71.35%

Cofinex (CNX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.335645. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CNX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.253611 και ενός υψηλού $ 0.34911, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CNX είναι $ 0.500327, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.04504196.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CNX έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, +20.52% τις τελευταίες 24 ώρες και +71.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cofinex (CNX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.82M$ 21.82M $ 21.82M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 167.82M$ 167.82M $ 167.82M Προμήθεια Κυκλοφορίας 65.00M 65.00M 65.00M Συνολικός Όγκος 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cofinex είναι $ 21.82M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CNX είναι 65.00M, με συνολική προσφορά 500000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 167.82M