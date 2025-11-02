COCK (COCK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.58% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.90%

COCK (COCK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COCK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COCK είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COCK έχει αλλάξει κατά -0.58% την τελευταία ώρα, +5.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

COCK (COCK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 38.46K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 38.46K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M Συνολικός Όγκος 999,897,161.485844

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του COCK είναι $ 38.46K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COCK είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999897161.485844. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 38.46K