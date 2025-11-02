CLU (CLU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.90%

CLU (CLU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CLU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CLU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CLU έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, -0.50% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CLU (CLU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 55.15K$ 55.15K $ 55.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 55.15K$ 55.15K $ 55.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.18M 991.18M 991.18M Συνολικός Όγκος 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CLU είναι $ 55.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CLU είναι 991.18M, με συνολική προσφορά 991178886.0244287. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 55.15K