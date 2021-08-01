CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το CloudCoin Finance (CCFI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες CloudCoin Finance (CCFI) What Is CloudCoin Finance (CCFI)? CloudCoin Finance is the next-generation cross-chain & multi-chain decentralized finance, market maker, trading, and liquidity provider DAO driven powered by CCFI Token CCFI is the native utility token that is used for: Token payments, CloudCoin Finance has its own payment system that can be added to any website.

Running validator nodes on the network via staking CCFI tokens.

The project's strong business cases including IoT, AI, and Green Energy powered by Hydrogen.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated. CCFI features include: Governance

Launchpad

Staking

Liquidity Providing

Farming

NFT Marketplace

Bridges to over 18 blockchains NULS, ETH, HECO, OKC, ONE, Polygon, KCC, TRON, CRO, AVAX, AETH, FTM, Metis, IoTex, Optimism, Klaytn, ENULS, KavaEVM, with more will be added, meaning that the tokens can be swapped with very low fees between blockchains

RaidaPay App

CCFI Launchpad App How Many CCFI Tokens Are There in Circulation? CCFI launched its main net on the 1st of August, 2021 with 1,428,160,512 CCFI tokens created at Genesis. The supply is fixed, it will never be increased, there are no transaction fees, and plans for burning. The swaps of tokens between the blockchains are done within the total fixed supply of 1,428,160,512 CCFI tokens. Who Are the Founders of CloudCoin Finance? CloudCoin Finance is supported by a team of 10 tech, and non-tech professionals based in Germany, The Netherlands, United Arab Emirates, and Romania. Where Can I Buy CloudCoin Finance (CCFI)? CCFI is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and USDT pairs currently available. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ccfitoken.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/1YxMO2zCcYO4nddgW2o9EsLM4tYv23mLa/view?usp=share_link Αγοράστε CCFI τώρα!

CloudCoin Finance (CCFI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για CloudCoin Finance (CCFI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.43B $ 1.43B $ 1.43B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 53.65K $ 53.65K $ 53.65K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00003756 $ 0.00003756 $ 0.00003756 Μάθετε περισσότερα για την τιμή CloudCoin Finance (CCFI)

Tokenomics CloudCoin Finance (CCFI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του CloudCoin Finance (CCFI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CCFI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CCFI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CCFI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CCFI token!

Πρόβλεψη Τιμής CCFI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CCFI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CCFI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CCFI Token τώρα!

