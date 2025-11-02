Clean Food (CF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00158936 $ 0.00158936 $ 0.00158936 Κατώτ. 24H $ 0.00216907 $ 0.00216907 $ 0.00216907 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00158936$ 0.00158936 $ 0.00158936 Υψηλ. 24H $ 0.00216907$ 0.00216907 $ 0.00216907 Υψηλή συνέχεια $ 0.03350273$ 0.03350273 $ 0.03350273 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00116004$ 0.00116004 $ 0.00116004 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -17.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -40.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -40.22%

Clean Food (CF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00179949. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00158936 και ενός υψηλού $ 0.00216907, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CF είναι $ 0.03350273, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00116004.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CF έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -17.02% τις τελευταίες 24 ώρες και -40.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Clean Food (CF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 158.36K$ 158.36K $ 158.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 158.36K$ 158.36K $ 158.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 88.00M 88.00M 88.00M Συνολικός Όγκος 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Clean Food είναι $ 158.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CF είναι 88.00M, με συνολική προσφορά 88000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 158.36K