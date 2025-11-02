Cisco xStock (CSCOX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 72.9 $ 72.9 $ 72.9 Κατώτ. 24H $ 73.21 $ 73.21 $ 73.21 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 72.9$ 72.9 $ 72.9 Υψηλ. 24H $ 73.21$ 73.21 $ 73.21 Υψηλή συνέχεια $ 73.92$ 73.92 $ 73.92 Χαμηλότερη τιμή $ 65.89$ 65.89 $ 65.89 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +3.47%

Cisco xStock (CSCOX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $73.06. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CSCOX μεταξύ ενός χαμηλού $ 72.9 και ενός υψηλού $ 73.21, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CSCOX είναι $ 73.92, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 65.89.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CSCOX έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, +0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και +3.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cisco xStock (CSCOX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 185.45K$ 185.45K $ 185.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.54K 2.54K 2.54K Συνολικός Όγκος 28,220.20659668 28,220.20659668 28,220.20659668

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cisco xStock είναι $ 185.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CSCOX είναι 2.54K, με συνολική προσφορά 28220.20659668. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.06M