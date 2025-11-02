Cicada Finance (LTCIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00221662 Υψηλ. 24H $ 0.00225336 Υψηλή συνέχεια $ 0.00289418 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00209182 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.59%

Cicada Finance (LTCIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00222527. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LTCIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00221662 και ενός υψηλού $ 0.00225336, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LTCIC είναι $ 0.00289418, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00209182.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LTCIC έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, +0.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.84M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 22.39M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.61B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cicada Finance είναι $ 5.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LTCIC είναι 2.61B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.39M