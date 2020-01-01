Christ Is King (CIK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Christ Is King (CIK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Christ Is King (CIK) $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. Επίσημη ιστοσελίδα: https://christisking.io/ Αγοράστε CIK τώρα!

Christ Is King (CIK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Christ Is King (CIK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Συνολική προμήθεια: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 777.00B $ 777.00B $ 777.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Christ Is King (CIK)

Tokenomics Christ Is King (CIK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Christ Is King (CIK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CIK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CIK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CIK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CIK token!

Πρόβλεψη Τιμής CIK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CIK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CIK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CIK Token τώρα!

