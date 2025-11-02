Chrema Coin (CRMC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.822308 $ 0.822308 $ 0.822308 Κατώτ. 24H $ 0.978701 $ 0.978701 $ 0.978701 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.822308$ 0.822308 $ 0.822308 Υψηλ. 24H $ 0.978701$ 0.978701 $ 0.978701 Υψηλή συνέχεια $ 5.02$ 5.02 $ 5.02 Χαμηλότερη τιμή $ 0.432032$ 0.432032 $ 0.432032 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.07% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +9.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.77%

Chrema Coin (CRMC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.93717. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRMC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.822308 και ενός υψηλού $ 0.978701, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRMC είναι $ 5.02, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.432032.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRMC έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, +9.66% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.30M$ 10.30M $ 10.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 46.86M$ 46.86M $ 46.86M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.99M 10.99M 10.99M Συνολικός Όγκος 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chrema Coin είναι $ 10.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRMC είναι 10.99M, με συνολική προσφορά 50000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 46.86M