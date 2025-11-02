ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Chrema Coin είναι 0.93717 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRMC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRMC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CRMC

Πληροφορίες Τιμής CRMC

Τι είναι το CRMC

Whitepaper CRMC

Επίσημος Ιστότοπος CRMC

Tokenomics CRMC

Προβλέψεις Τιμών CRMC

Chrema Coin Λογότ.

Chrema Coin Τιμή (CRMC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CRMC σε USD

$0.937389
$0.937389
+9.60%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Chrema Coin (CRMC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:03:11 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.822308
$ 0.822308
Κατώτ. 24H
$ 0.978701
$ 0.978701
Υψηλ. 24H

$ 0.822308
$ 0.822308

$ 0.978701
$ 0.978701

$ 5.02
$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032

+0.07%

+9.66%

+13.77%

+13.77%

Chrema Coin (CRMC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.93717. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRMC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.822308 και ενός υψηλού $ 0.978701, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRMC είναι $ 5.02, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.432032.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRMC έχει αλλάξει κατά +0.07% την τελευταία ώρα, +9.66% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chrema Coin (CRMC) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.30M
$ 10.30M

--
----

$ 46.86M
$ 46.86M

10.99M
10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chrema Coin είναι $ 10.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRMC είναι 10.99M, με συνολική προσφορά 50000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 46.86M

Chrema Coin (CRMC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Chrema Coin σε USD ήταν $ +0.082589.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Chrema Coin σε USD ήταν $ -0.0495023502.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Chrema Coin σε USD ήταν $ +0.2731565650.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Chrema Coin σε USD ήταν $ -1.8942804739783874.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.082589+9.66%
30 ημέρες$ -0.0495023502-5.28%
60 Ημέρες$ +0.2731565650+29.15%
90 Ημέρες$ -1.8942804739783874-66.90%

Τι είναι Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Chrema Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Chrema Coin (CRMC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Chrema Coin (CRMC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Chrema Coin.

Ελέγξτε την Chrema Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

CRMC σε Τοπικά Νομίσματα

Chrema Coin (CRMC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Chrema Coin (CRMC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRMC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Chrema Coin (CRMC)

Πόσο αξίζει το Chrema Coin (CRMC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRMC στο USD είναι 0.93717 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRMC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRMC σε USD είναι $ 0.93717. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Chrema Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRMC είναι $ 10.30M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRMC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRMC είναι 10.99M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRMC;
Το CRMC πέτυχε τιμή ATH ύψους 5.02 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRMC;
Το CRMC είχε τιμή ATL ύψους 0.432032 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRMC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRMC είναι -- USD.
Θα ανέβει το CRMC υψηλότερα φέτος;
Το CRMC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRMC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Chrema Coin (CRMC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

$110,746.46

$3,876.26

$0.03046

$185.34

$1,452.33

$110,746.46

$3,876.26

$185.34

$90.54

$2.5390

$0.00000

$0.00000

$0.4832

$0.05622

$0.07791

$0.4832

$0.000000000000000000000012

$0.0047287

$2.406781

$0.06799

