Η σημερινή ζωντανή τιμή Chonkus Maximus είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CHONKUS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CHONKUS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Chonkus Maximus είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CHONKUS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CHONKUS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CHONKUS

Πληροφορίες Τιμής CHONKUS

Τι είναι το CHONKUS

Επίσημος Ιστότοπος CHONKUS

Tokenomics CHONKUS

Προβλέψεις Τιμών CHONKUS

Chonkus Maximus Λογότ.

Chonkus Maximus Τιμή (CHONKUS)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CHONKUS σε USD

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:18:31 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.19%

-4.19%

Chonkus Maximus (CHONKUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CHONKUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CHONKUS είναι $ 0.00108574, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CHONKUS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -4.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chonkus Maximus (CHONKUS) Πληροφορίες αγοράς

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chonkus Maximus είναι $ 9.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CHONKUS είναι 999.77M, με συνολική προσφορά 999769080.559948. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.19K

Chonkus Maximus (CHONKUS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Chonkus Maximus σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Chonkus Maximus σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Chonkus Maximus σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Chonkus Maximus σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-26.25%
60 Ημέρες$ 0-43.72%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Chonkus Maximus (CHONKUS) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Chonkus Maximus Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Chonkus Maximus (CHONKUS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Chonkus Maximus (CHONKUS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Chonkus Maximus.

Ελέγξτε την Chonkus Maximus πρόβλεψη τιμής τώρα!

CHONKUS σε Τοπικά Νομίσματα

Chonkus Maximus (CHONKUS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Chonkus Maximus (CHONKUS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CHONKUS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Chonkus Maximus (CHONKUS)

Πόσο αξίζει το Chonkus Maximus (CHONKUS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CHONKUS στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CHONKUS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CHONKUS σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Chonkus Maximus;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CHONKUS είναι $ 9.19K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CHONKUS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CHONKUS είναι 999.77M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CHONKUS;
Το CHONKUS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00108574 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CHONKUS;
Το CHONKUS είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CHONKUS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CHONKUS είναι -- USD.
Θα ανέβει το CHONKUS υψηλότερα φέτος;
Το CHONKUS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CHONKUS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

