Πληροφορίες Chinau (CHINAU) Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it! Επίσημη ιστοσελίδα: https://chinau.my Αγοράστε CHINAU τώρα!

Chinau (CHINAU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Chinau (CHINAU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 13.27K $ 13.27K $ 13.27K Συνολική προμήθεια: $ 899.29B $ 899.29B $ 899.29B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 899.29B $ 899.29B $ 899.29B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.27K $ 13.27K $ 13.27K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Chinau (CHINAU)

Tokenomics Chinau (CHINAU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Chinau (CHINAU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CHINAU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CHINAU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CHINAU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CHINAU token!

Πρόβλεψη Τιμής CHINAU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CHINAU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CHINAU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CHINAU Token τώρα!

