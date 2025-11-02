Chili Coin (CHI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00082343 $ 0.00082343 $ 0.00082343 Κατώτ. 24H $ 0.00083224 $ 0.00083224 $ 0.00083224 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00082343$ 0.00082343 $ 0.00082343 Υψηλ. 24H $ 0.00083224$ 0.00083224 $ 0.00083224 Υψηλή συνέχεια $ 0.00131437$ 0.00131437 $ 0.00131437 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00079925$ 0.00079925 $ 0.00079925 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.16%

Chili Coin (CHI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00083132. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CHI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00082343 και ενός υψηλού $ 0.00083224, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CHI είναι $ 0.00131437, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00079925.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CHI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chili Coin (CHI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 83.13M$ 83.13M $ 83.13M Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.88B 5.88B 5.88B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chili Coin είναι $ 4.89M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CHI είναι 5.88B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 83.13M