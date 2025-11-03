Children Of The Sky (COTS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001469 $ 0.00001469 $ 0.00001469 Κατώτ. 24H $ 0.00001495 $ 0.00001495 $ 0.00001495 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001469$ 0.00001469 $ 0.00001469 Υψηλ. 24H $ 0.00001495$ 0.00001495 $ 0.00001495 Υψηλή συνέχεια $ 0.01772925$ 0.01772925 $ 0.01772925 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.52% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.89%

Children Of The Sky (COTS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001473. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COTS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001469 και ενός υψηλού $ 0.00001495, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COTS είναι $ 0.01772925, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001427.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COTS έχει αλλάξει κατά -0.52% την τελευταία ώρα, -0.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Children Of The Sky (COTS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.53M 999.53M 999.53M Συνολικός Όγκος 999,530,335.104312 999,530,335.104312 999,530,335.104312

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Children Of The Sky είναι $ 14.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COTS είναι 999.53M, με συνολική προσφορά 999530335.104312. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.72K