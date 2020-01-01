Cheshire Grin (GRIN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cheshire Grin (GRIN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cheshire Grin (GRIN) Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z's Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world. Επίσημη ιστοσελίδα: https://cheshireterminal.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5

Cheshire Grin (GRIN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cheshire Grin (GRIN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 21.25K Συνολική προμήθεια: $ 999.65M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.65M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 21.25K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0080105 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Cheshire Grin (GRIN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cheshire Grin (GRIN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GRIN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GRIN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GRIN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GRIN token!

