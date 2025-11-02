Chain Talk Daily (CTD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00415884$ 0.00415884 $ 0.00415884 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -27.94%

Chain Talk Daily (CTD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CTD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CTD είναι $ 0.00415884, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CTD έχει αλλάξει κατά -0.13% την τελευταία ώρα, -1.91% τις τελευταίες 24 ώρες και -27.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chain Talk Daily (CTD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 170.08K$ 170.08K $ 170.08K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 170.08K$ 170.08K $ 170.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chain Talk Daily είναι $ 170.08K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CTD είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 170.08K