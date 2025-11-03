Chadrizard ($ZARD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00012554 Υψηλ. 24H $ 0.00013724 Υψηλή συνέχεια $ 0.00022552 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003208 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -21.76%

Chadrizard ($ZARD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00012573. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $ZARD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00012554 και ενός υψηλού $ 0.00013724, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $ZARD είναι $ 0.00022552, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003208.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $ZARD έχει αλλάξει κατά -0.10% την τελευταία ώρα, -1.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -21.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Chadrizard ($ZARD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 125.54K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 125.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Chadrizard είναι $ 125.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $ZARD είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 125.54K