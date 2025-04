Τι είναι CGTcoin (CGT)

CGT Coin is a decentralized cryptocurrency project focused on building a seamless, global financial ecosystem that leverages blockchain technology for secure, efficient transactions and decentralized applications. The project addresses key issues like liquidity and user incentives in the crypto space by offering innovative solutions through its transaction fee structure, reward mechanisms, and governance features. Through its ecosystem, CGT Coin enables holders to participate in decentralized finance (DeFi) activities, liquidity mining, and governance decisions, creating a sustainable environment for both investors and users.

