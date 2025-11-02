CF Large Cap Index (LCAP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 10.94 $ 10.94 $ 10.94 Κατώτ. 24H $ 11.07 $ 11.07 $ 11.07 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 10.94$ 10.94 $ 10.94 Υψηλ. 24H $ 11.07$ 11.07 $ 11.07 Υψηλή συνέχεια $ 13.34$ 13.34 $ 13.34 Χαμηλότερη τιμή $ 10.29$ 10.29 $ 10.29 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.16%

CF Large Cap Index (LCAP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $11. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LCAP μεταξύ ενός χαμηλού $ 10.94 και ενός υψηλού $ 11.07, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LCAP είναι $ 13.34, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 10.29.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LCAP έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.38M$ 6.38M $ 6.38M Προμήθεια Κυκλοφορίας 579.76K 579.76K 579.76K Συνολικός Όγκος 579,764.324142072 579,764.324142072 579,764.324142072

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CF Large Cap Index είναι $ 6.38M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LCAP είναι 579.76K, με συνολική προσφορά 579764.324142072. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.38M