Centric Swap (CNS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01873632$ 0.01873632 $ 0.01873632 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.86%

Centric Swap (CNS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CNS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CNS είναι $ 0.01873632, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CNS έχει αλλάξει κατά -0.40% την τελευταία ώρα, -0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Centric Swap (CNS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 35.82K$ 35.82K $ 35.82K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 35.82K$ 35.82K $ 35.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 369.59B 369.59B 369.59B Συνολικός Όγκος 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336 369,592,121,791.1336

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Centric Swap είναι $ 35.82K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CNS είναι 369.59B, με συνολική προσφορά 369592121791.1336. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 35.82K