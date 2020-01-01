cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.morpho.org/vault

cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Συνολική προμήθεια: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 28.00 $ 28.00 $ 28.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 125,230 $ 125,230 $ 125,230 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 74,630 $ 74,630 $ 74,630 Τρέχουσα τιμή: $ 119,092 $ 119,092 $ 119,092

Tokenomics cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GTCBBTCC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GTCBBTCC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GTCBBTCC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GTCBBTCC token!

