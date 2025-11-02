Catheon Gaming (CATHEON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003279 $ 0.00003279 $ 0.00003279 Κατώτ. 24H $ 0.0000352 $ 0.0000352 $ 0.0000352 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003279$ 0.00003279 $ 0.00003279 Υψηλ. 24H $ 0.0000352$ 0.0000352 $ 0.0000352 Υψηλή συνέχεια $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000112$ 0.0000112 $ 0.0000112 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.45% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.60%

Catheon Gaming (CATHEON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003479. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CATHEON μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003279 και ενός υψηλού $ 0.0000352, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CATHEON είναι $ 0.0200027, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000112.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CATHEON έχει αλλάξει κατά +1.45% την τελευταία ώρα, +1.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Catheon Gaming (CATHEON) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 55.67K$ 55.67K $ 55.67K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 347.90K$ 347.90K $ 347.90K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.60B 1.60B 1.60B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Catheon Gaming είναι $ 55.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CATHEON είναι 1.60B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 347.90K